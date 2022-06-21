أنس جابر ثالثة التصنيف الدولي للتنس

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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واصلت التونسية أُنس جابر تقدّمها التاريخي في تصنيف رابطة محترفات التنس بصعودها من المركز الرابع إلى الثالث (على حساب الإسبانية باولا بادوسا)، بعد فوزها بلقب دورة براين ورفعت رصيدها إلى 4340 نقطة، لتصبح قريبة من صاحبة المركز الثاني الإستونية كونتافيت (4511 نقطة)، فيما تغرّد البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة بـ8631 نقطة، ويأتي تحقيق أُنس جابر لقبها الثالث قبل أيام على انطلاق بطولة ويمبلدون. وفي تصنيف الرجال، حافظ الروسي مدفيديف على الصدارة رغم خسارته دورة هاله الألمانية.

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