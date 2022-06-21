منتخبنا يتوج بذهبية «آسيا وأوقيانوسيا» لرفعات القوة

المصدر: سول ـ وام

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أحرز منتخبنا الوطني لرفعات القوة لأصحاب الهمم للرجال الميدالية الذهبية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا التي اختتمت منافساتها أمس بكوريا الجنوبية، مثل منتخبنا كل من أحمد خميس، وعبد الله النقبي، وعادل حسن، والذين استطاعوا تحقيق إنجاز جديد يضاف لإنجازات أصحاب الهمم ويرفع من مستوى الثقة لدى الجميع بعدما وصلت إليه رياضة رفعات القوة من مستوى متميز، شهدت البطولة مشاركة 231 لاعباً ولاعبة من 19 دولة من قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وتعود البعثة فجر غد إلى الدولة مطار دبي الدولي.

وأعرب البطل البارالمبي محمد خميس عن سعادته بما حققه زملاؤه في البطولة من مشاركة قوية تليق باسم أبناء الإمارات وبصفة خاصة أصحاب الهمم الذين استطاعوا رد جزء من الجميل للوطن.

وأشاد خليفة البلوشي المشرف الإداري لمنتخبنا بما قدمه اللاعبون واللاعبات على مدار البطولة من مستوى فنّي متميز أسفر عن تحقيق العديد من الميداليات الملونة، وقال ما حققه اللاعبون ثمرة التحضير الجيّد فنياً وبدنياً والدعم الكبير من القيادة الرشيدة والذي أسفر عن تحقيق الأهداف من المشاركة بالبطولة.

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