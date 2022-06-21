«الإمارات للدراجات» يتألق في ختام جولة سلوفينيا

المصدر: ليوبليانا - البيان

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واصل ثنائي فريق الإمارات للدراجات الهوائية بوغاتشار ومايكا هيمنتهما على المراكز الأولى في جولة سلوفينيا 2022، حيث تمكن بطل جولة فرنسا لمرتين، بوغاتشار، من الفوز بالمركز الأول في المرحلة النهائية من الجولة، والتي أقيمت على مسار بطول 155.7كم انطلاقاً من فرنيكا وصولاً إلى نوفو ميستو، بينما حل زميله رافال مايكا في المركز الثالث متأخراً بفارق ضئيل عن منافسه ماتي موهوريتش (البحرين-ميريدا) الذي حل ثانياً.

واحتفى فريق الإمارات بفوز رافال مايكا بالمركز الثاني في التصنيف العام، متأخراً بفارق 12 ثانية عن زميله تادي بوغاتشار متصدر التصنيف، فضلاً عن فوزه في مرحلتين من مراحل الجولة وتقدمه في تصنيف سباقات التسلق، وبذلك يكون فريق الإمارات قد سجل فوزه الثلاثين لهذا الموسم.

انطلاقة

وكان تادي بوغاتشار انطلق بقوة قبل 9 كم من خط النهاية مع وصوله إلى مسافة التسلق في ترسكا غورا، ليحرز فوزه الثاني في مراحل الجولة، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في التصنيف العام ،مكرراً فوزه في نسخة عام 2021 وفوزه بلقب تصنيف النقاط.

وقال تادي بوغاتشار: كان هدفنا الدفاع عن قميص صدارة التصنيف العام، لذا عمدنا إلى زيادة سرعتنا مع وصولنا إلى مسافة التسلق لنتمكن من مواجهة هجمات المنافسين بهدف الوصول إلى نهاية مسافة التسلق أولاً، وقد تمكنت من ذلك إلى جانب زميلي رافال ومنافسي ماتي حيث انطلقنا في سباق السرعة معاً، وحاولت آنذاك تقديم أفضل أداء ممكن لأتوج جهود الفريق الكبيرة في جولة سلوفينيا طوال الأسبوع.

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