سالم غالب يسجل زمناً جديداً في مونديال السباحة

المصدر: (بودابست - البيان)

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حقق سالم غالب نجم منتخبنا الوطني للسباحة زمناً جديداً في أولى مشاركاته ببطولة العالم للسباحة في بودابست وسجل زمناً بلغ دقيقة واحدة و56 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية في سباق 200 متر حرة، علماً بأن رقمه السابق كان دقيقة واحدة و57 ثانية و67 جزءاً من الثانية، ويشارك يوسف المطروشي اليوم في سباق 100 متر حرة،والتحق المطروشي، ببعثة المنتخب قادماً من أمريكا.

وأشاد مدرب المنتخب مروان الحتاوي بالمشاركة الرائعة لسالم غالب، مؤكداً أنها حققت العديد من المكاسب للسباح الصغير وأهمها تحطيم رقمه السابق في 200 متر حرة.

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