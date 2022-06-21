عمر راشد بطلاً في «الشارقة للدراجات المائية»

المصدر: (الشارقة - وام)

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أسفرت منافسات الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على شاطئ الحمرية عن فوز بطل العالم عمر عبد الله راشد بالمركز الأول في فئة «واقف محترفين»، وحقق مانع المرزوقي بطولة «فئة جالس»، سعود بن زايد النعيمي «بطولة المخضرمين»، وعلي آل علي فئة «واقف ناشئين». شهدت المنافسات مشاركة 30 متسابقاً، وقامت إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بتتويج جميع الفائزين في الفئات الأربع وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الجنسيات.

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