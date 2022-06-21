«سلسبيل» و«بانشير» نجما كأس الوثبة في بولندا وبلجيكا

المصدر: عواصم - البيان

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توج المهر الواعد «سلسبيل الثاني»، والفرس «مس دو بانشير»، بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، واللذين أقيما أول من أمس بمضمار سلوزفيك البولندي، ومضمار وارجيم البلجيكي على التوالي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وفرض المهر «سلسبيل» لعدنان سلطان النعيمي، بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة اولو كالسبيك، سيطرته على مجريات السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر بمضمار سلوزفيك العشبي من البداية إلى النهاية.

وسجل «سلسبيل » زمناً وقدره 2:03:60 دقيقة.

وسجلت الفرس «مس دو بانشير» لتيمو كيرسميكرز، بإشراف نفس المالك، وقيادة جنت مارين، الفوز في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي أقيم بمضمار سلوزفيك البولندي وبلغت جائزته 5.000 يورو.

وجاء فوز «مس دو بانشير» المنحدرة من نسل «داحس» بفارق 0.75 طول عن «زيجي دا»، وبقيادة جوري بوجارت، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:51:59 دقيقة وبمعدل 51.62 كلم/‏‏ساعة.

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