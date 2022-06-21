نجوم بولينغ الإمارات في تحدي مونديال السويد

المصدر: (دبي-علي شدهان)

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تعاود «بولينغ الإمارات» التحدي بعد توقف دام 3 أعوام عن المشاركات في البطولات الخارجية الكبرى نتيجة تفشي وباء «كورونا» عالمياً، وذلك بخوض بطولة العالم للشباب في السويد، بقيادة الجهاز الفني المؤلف من ميكا كويفيونيمي وشاكر علي، و4 من النجوم هم، حمد الخييلي ومحمد الشوكري وماجد المازمي وعلي الحوسني، والذين وقع عليهم الاختيار بعد إجراء تصفيات خلال معسكر دبي، وتبدأ اليوم مسابقات الفردي بمشاركة الإمارات.

ويشارك في المونديال 215 لاعباً يمثلون 35 دولة، بينها 4 منتخبات عربية هي، الإمارات والسعودية والكويت وقطر.

ولفت أحمد خميس آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، رئيس لجنة المنتخبات، إلى أن الآمال المعقودة على منتخب شباب الإمارات في المونديال كبيرة، مشدداً على الثقة الكبيرة بالنجوم الأربعة في تحقيق نتيجة مميزة.

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