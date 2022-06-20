الأولمبية نيكولا سبيريغ.. تحطيم الأرقام في سن الأربعين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أصبحت نيكولا سبيريغ الأم السويسرية البالغة من العمر 40 عاماً أول لاعبة أولمبية تكمل سباقاً ثلاثياً كاملاً في أقل من 8 ساعات، محطمة الرقم القياسي العالمي بأكثر من 40 دقيقة، وفي فيلم جديد بعنوان «نيكولا سبيريغ» صدر الأسبوع الماضي، تم تصوير إنجازاتها كرائدة في رياضة المرأة، وتم تصوير الفيلم الوثائقي ومدته 5 دقائق في سويسرا من قبل شركة سويسرية للملابس الرياضية، وهو يقدم رؤية غير مسبوقة للنفسية والروح التنافسية لبطلة حقيقية، بين تمارين السباحة وركوب الدراجة والركض، على خلفية جبال غران كناريا المذهلة. ونيكولا سبيريغ هي البطلة الأولمبية مرتين وبطلة أوروبا 7 مرات، كما أنها استمرت في الدراسة لتصبح محامية.

وذكر موقع «غوود نيوز» الكندي، أن سبيريغ عبرت خط النهاية في سباق «ترايثلون» بألمانيا في 7 ساعات و34 دقيقة و19 ثانية، وأنجزت الأمر رغم معاناتها من كسر في ثلاثة أضلاع، وكسر في عظمة الترقوة، وثقب في الرئة، في حادث دراجة كاد أن ينهي حياتها المهنية. لكنها تعافت ومضت لتحقيق طموحها في «الترايثلون» على أعتاب أكثر من 20 عاماً من المنافسة والاعتزال.

قالت سبيريغ: «التعرض للإصابة يشكل خوفي الأكبر، وعندما أصيبت في سباق ترايثلون سابق كانت أفكارها الأولى مع أسرتها».

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