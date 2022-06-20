سعود المعلا يحضر إطلاق شعلة أولمبياد الشطرنج في الهند

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شهد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة، فعاليات إطلاق الشعلة الأولمبية لأولمبياد الشطرنج العالمي «الهند 2022» التي أقيمت في نيودلهي، وحضر الفعاليات رئيس وزراء الهند، ووزير الشباب والرياضة بالهند، ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وعدد من القادة الشطرنجيين في العالم، وعقد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وتم التطرق لتنظيم البطولات العالمية ودور الاتحاد العربي في انتخابات الاتحاد الدولي.

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