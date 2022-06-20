اتحاد الإمارات للغولف يحتفل بيوم البيئة العالمي

المصدر: عجمان - البيان

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احتفل اتحاد الإمارات للغولف باليوم العالمي للبيئة، ضمن أجواء متميزة، بمشاركة 16 لاعباً من المنتخب الإماراتي للغولف ممثلين عن كل فئة من فئات الغولف الأربعة وهي فئة السيدات والرجال والمدربين والناشئين، حيث بدأت الفعالية بتنظيم مباراة للغولف، أقيمت على أرضية ملعب منطقة الزورا للغولف.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم جولة للمشاركين للتعرف على المناظر الخلابة لمحمية الزورا، واختتمها المشاركون بزراعة أشجار المانجروف للمساهمة في إثراء بيئة المناظر الطبيعية المحلية.

ويعد ملعب الغولف المكون من 18 حفرة، أحد أفضل ملاعب الغولف في العالم«، إذا يحتل المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يتميز به من بيئة فريدة كونه يقع وسط بحيرات طبيعية وغابات أشجار المانجروف والغاف النادرة، وهو من تصميم شركة نيكلاوس ديزاين، وتديره شركة ترون.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري:»سعدنا بمشاركة لاعبي اتحاد الإمارات للغولف في هذه المناسبة المبهجة احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، وقد جاء تنظيمها في نادي الزورا للغولف ملائماً تماماً لموقع النادي وسط غابات المانجروف بمنطقة الزورا بطريقة تتسق مع جمال المناظر الطبيعية هنا في عجمان، كونها تعد موطناً أصلياً لأشجار المانجروف التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على النظام البيئي، ولهذا حرصنا على أن يكون ملعب الغولف في الزورا مستداماً بيئياً من خلال الحفاظ على الغابات الطبيعية والموائل المحيطة به«.

ومن جانبه، قال أكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف:»كان من دواعي سرورنا أن نشارك نادي الزورا للغولف في إقامة هذه الفعالية البيئية المهمة، التي أتاحت للاعبي المنتخب الإماراتي للغولف فرصة العمل معاً خارج ملعب الغولف. مشاركتنا في هذا الحدث تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بضرورة تبني الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام وبيئة صحية لدولتنا، ولهذا لا يتوانى الفريق الوطني للغولف أو اتحاد الإمارات للغولف عن القيام بأي عمل من شأنه أن يُسهم في الحفاظ على البيئة، كونها تشكل أيضاً مكوناً أساسياً لنا كمحترفين في رياضة الغولف«.

وقال فيليب هندرسون، المدير العام لنادي الزورا للغولف: تحظى دولة الإمارات بتنوع فريد في رياضة الغولف من خلال فرقها الوطنية المختلفة للغولف لأعمار 13 عاماً وأقل، و15 عاماً وأقل، و18 عاماً وأقل، إلى جانب فريق السيدات، وفريق الرجال، وهي بذلك تمثل مختلف الفئات العمرية والمستويات المهارية بين الرجال والنساء على حد سواء، وجميعهم يمثلون دولة الإمارات على الصعيدين الوطني والدولي».

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