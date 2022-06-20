«أبوظبي الرياضي» و«سبارتن» يطلقان حملة السفير المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق برنامج سفير سبارتن المجتمعي، بهدف تعزيز الوعي حول بطولة العالم للسبارتن التي تقام منافساتها في صحراء الوثبة خلال الفترة 2-4 ديسمبر 2022.

ويمكن للراغبين التسجيل من خلال الرابط، حيث يتيح البرنامج للمشاركين المساهمة في توعية عموم فئات المجتمع وتفعيل المشاركة المجتمعية والترويج للحدث وسباقاته المتنوعة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية، والترويج للبرنامج التحضيري، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية شهرية.

وتتضمن سباقات البطولة، السبرينت (5 كلم؛ 20 حاجزاً) وسباق السوبر (10 كلم؛ 25 حاجزاً) وسباق لتتابع سوبر للفرق (10 كلم؛ 25 حاجزاً) وسباق البيست (21 كلم؛ 30 حاجزاً)، بالإضافة إلى سباقات الناشئين التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كيلومترات، في مسارات الكثبان الرملية والطرقات الصحراوية وفق المستوى المناسب.

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