300 مشارك في «سباق سيتي سنتر عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الثانية من «سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي» بالتعاون مع سيتي سنتر عجمان وشركة القدرة للخدمات الرياضية، حيث يشمل سباقين لفئة الكبار لمسافتي 8 كيلومترات و4 كيلومترات، وسباقاً ثالثاً للناشئين لمسافة 800 متر، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية وجعلها الأسلوب المثالي للحياة والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية حتى خلال فترة الصيف.

استقطب السباق في نسخته الثانية مختلف الفئات العمرية ابتداءً من عمر ثماني سنوات، إلى جانب فئة الإماراتيين والفئة المفتوحة للرجال والسيدات، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 متسابق.

واختتم السباق بتوزيع الميداليات وشهادات المشاركة على جميع المتسابقين، كما حصد الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى الميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية حيث وصل عدد الفائزين في كل الفئات إلى 102 فائز.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب: نحرص على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال العام ضمن استراتيجيتنا للترويج للإمارة كوجهة رياضية تستقطب كافة أفراد المجتمع والرياضيين، المحليين والعالميين، لنساهم بذلك في نشر وتعزيز ثقافة الرياضة وأهمية ممارسة النشاط البدني خاصة في فصل الصيف الذي تشكل حرارته تحدياً، وذلك من خلال ابتكار حلول عملية مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاع الخاص مثل سيتي سنتر عجمان، نحول من خلالها هذه الفترة إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية، ويتم الاستفادة من الأماكن المغلقة والمكيفة لتكون حلبات رياضية يستعاض بها عن ممارسة الرياضة خارجياً.

وأضافت: سعداء بنجاح السباق في نسخته الثانية في جذب مختلف شرائح المجتمع المحلي، وخلق مزيج من الشعور بالمشاركة والتضامن والألفة فيما بينهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات.

التزام

قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «يسعدنا استضافة السباق في نسخته الثانية على التوالي في»سيتي سنتر عجمان«إلى جانب شركائنا في دائرة التنمية السياحية في عجمان، وأضاف: نلتزم في شركة»ماجد الفطيم«بتحقيق تجارب فريدة من نوعها، والتي من شأنها أن تجمع أفراد المجتمع معاً، وانطلاقاً من رغبات عملائنا بتخصيص المزيد من مساحات الصحة والسلامة والرفاهية والتي عبّروا عنها خلال الاستطلاع المتواصل الذي أطلقناه»التصويت الخاص بمراكز تسوق سيتي سنتر«، نعتبر أن هذا النشاط يشكل فرصة مميزة لمواصلة تطوير عروضنا المخصصة لتلبية رغبات واحتياجات الزوار.

أقيمت النسخة الثانية من(سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي) بدعم ومشاركة سيتي سنتر عجمان، وشرطة عجمان، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، المستشفى السعودي الألماني، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق الشارقة للترايثلون، وفريق تطوع عجمان، وإنفينيتي فيتنس، وطيف الإمارات للعطور، وبي هيلثي، وأندر آرمر.

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