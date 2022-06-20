نادي صقاري الإمارات يستعد لتنظيم أكبر معرض للصيد في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: أبوظبي – البيان

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تُعتبر مزادات الصقور والخيل والإبل، وعروض الفروسية والرماية بأنواعها، ومُسابقات أجمل الصقور المُكاثرة في الأسر، ومزاينة السلوقي (كلب الصيد العربي الأصيل)، إضافة لأنشطة تعليمية وبيئية، وعروض تراثية شيّقة للخيول والطيور الجارحة والكلاب البوليسية، إحدى أبرز فعاليات الدورة الـ (19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022)، التي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات، من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المُقبلين.

استعدادات مُكثّفة يقوم بها نادي صقاري الإمارات اليوم، لتنظيم الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي رسّخ مكانته الإقليمية والدولية في دورته الأخيرة عام 2021، حيث شهد مشاركة واسعة من الشركات المتخصصة، والتي مثّلت أكثر من 680 عارضاً وعلامة تجارية من 44 دولة، على مساحة 50 ألف م2.

ويُتوقع أنّ تكون الدورة المُنتظرة، أكبر من حيث مشاركة العارضين، والدول، والمساحة، والفعاليات، وتشهد العديد من المُنتجات والابتكارات، والعروض التراثية الحيّة، التي تُلبّي طموحات الجمهور الواسع للحدث، والذي شهد أكثر من 1750000 زائر منذ إطلاقه، منهم ما يزيد على 105 آلاف زائر من 120 جنسية، في الدورة الماضية، التي تميّزت بحضور كبير من مُحبّي الصقارة والصيد والفروسية والرياضات التراثية، وعُشّاق الرحلات والتخييم والسفاري.

وتُقام الدورة المقبلة من المعرض، برعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، شريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين»، وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه آر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ويعتبر العارضون أنّ أهم أسباب المشاركة وعوامل الجذب في معرض أبوظبي، تتمثّل في إيجاد فرص تواصل جديدة لزيادة المبيعات المباشرة، ومُقابلة وكلاء وشركاء جدد، وعقد الصفقات، ودخول أسواق جديدة، والتواصل مع المهنيين في مجال الصناعات المتخصصة، وزيادة الوعي بالعلامات التجارية، وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة.

وأشاد زوار المعرض بطبيعة المنتجات المعروضة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى غنى المحتوى الثقافي والتعليمي والمعرفي لأكثر من 80 نشاطاً وفعالية، تمّ تنظيمها خلال أيام المعرض، وأكدوا أنّ للحدث أهمية كبيرة في الثقافة الإماراتية، ويُبرز عراقة تراث الإمارات، ويُتيح للثقافات الأخرى مُشاهدته. كما قدّم المعرض للجمهور سلسلة من أكثر من 120 ورشة عمل، واستضاف نحو 90 مُتحدّثاً، وما يزيد على 800 ممثل رسمي لمؤسسات وجمعيات الصقارة والصيد المُستدام من مختلف أنحاء العالم.

وتوجّه ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العُليا المُنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بخالص الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة للمعرض، ولكافة الجهود المحلية التي تُسهم في حماية التراث الإماراتي والإنساني، وتكريسه في نفوس أفراد المجتمع، مؤكداً أنّ ثمار هذه الجهود تجاوزت النطاق المحلي.

فعاليات

ويتضمّن المعرض فعاليات تعليمية وعروضاً شيّقة في فنون الفروسية والرماية، وللطيور الجارحة وكلاب الصيد، تُعزّز من جاذبيته، كمهرجان جماهيري عائلي، وتوفر المزيد من المرح وفرص التعلّم. ويُتيح للزوار التعرّف إلى ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل، وفراسة الصحراء عبر الأنشطة المتنوعة والمُسابقات المبتكرة، بما يعمل على رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، وممارسة الرياضات الأصيلة بنحوٍ مُستدام.

ويُتوقع أنّ تكون الدورة القادمة الأكبر في تاريخ الحدث، وتشهد العديد من المُنتجات والابتكارات والعروض التراثية الحيّة، التي تُلبّي طموحات العارضين والزوار. وتُعدّ النسخة الجديدة (أبوظبي 2022)، فرصة رائعة لتسليط الضوء على العلامات التجارية للشركات المشاركة، من خلال الحدث، وجميع حملاته التسويقية والترويجية الواسعة.

ويحرص معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، على الترويج، وتسليط الضوء على كافة العارضين المُشاركين من الهيئات والجهات الحكومية، أو الشركات الخاصة، على حدّ سواء، وجميع العلامات التجارية، بالإضافة إلى الفنانين والمهنيين وروّاد الأعمال، وذلك قبل الحدث وخلاله وبعد انتهائه.

وأطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عبر موقعه الإلكتروني، العديد من الخدمات الرقمية التفاعلية، والمزايا الترويجية للشركات العارضة من مختلف دول العالم، وذلك بهدف ضمان سهولة وسلاسة الإجراءات للمئات من العارضين الذين يواصل المعرض استقطابهم بكثافة في القطاعات الـ 11 التي يضمّها، وهي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.

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