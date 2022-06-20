مليون متابع لـ «تاج الملاكمة» في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج الملاكم الفلبيني جايسون فايسون، بطلاً للنزال الرئيس، ضمن بطولة تاج الشرق الأوسط للملاكمة، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، أول من أمس، في ليلة استثنائية، جاءت حافلة بالنزالات العالمية، بمشاركة أبطال من 12 جنسية، وبالتفاعل الواسع من عشاق رياضة الفن النبيل مع الحدث الذي أقيم برعاية مجلس دبي الرياضة، واتحاد الإمارات للملاكمة، وبتنظيم شركة دي جي إم سي (DJMC).

وكسب جايسون فايسون النزال الرئيس في التحدي الكبير، بعد تفوقه على الهندي نوتالي لالبياكيما في الوزن الخفيف، بعد نزال قوي امتد طوال 10 جولات، وجاء الحسم بنقاط الحكام، الذي صب لصالح الملاكم الفلبيني، ليحصد اللقب مظاهر احتفالية كبيرة، وتميز الحدث بالتغطية الواسعة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال العدد الكبير من المتابعين الذي يحظى بها الملاكمون المشاركون عبر حساباتهم الخاصة، بما تجاوز أكثر من مليون متابع لهذا الحدث، الذي يعزز وجوده في قائمة الأحداث الرياضية في دبي والإمارات.

وحضر المنافسات أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، ودوستان روزيرو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من أعضاء اتحاد الملاكمة والجهات الراعية والداعمة للحدث.

انتشار

وأكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، أن تنوع وزيادة هذا النوع من البطولات والأحداث، يعود بشكل إيجابي على انتشار رياضة الملاكمة في الدولة، ويعزز من مستوياتها، وقال: الملاكمة رياضة لديها مسار يتم التدرج به من الهواية نحو الاحتراف، وبالتالي، نشر هذه اللعبة عبر هذه البطولات، يزيد من الإقبال عليها، ونحن نهدف في الاتحاد، لتنظيم ونشر هذه الرياضة، ولذلك نسعى لدعم هذه الفعاليات، ونتطلع لإقامتها بكثرة، سواء على صعيد الهواة أو المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز