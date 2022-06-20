280 فعالية في دورة «إلى القمم يا أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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يطلق نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم نشاطه الصيفي في دورته السادسة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» وتستمر فعالياته حتى 12 أغسطس المقبل بمشاركة 250 منهم 200 من أعضاء النادي فيما تشارك أكثر من 30 مؤسسة حكومية وخاصة في رعاية وتنظيم النشاط الذي يشتمل على 280 فعالية أبرزها فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئي وإسعافات أولية، وتشهد الدورة عودة النشاط الصيفي حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن الرعاية الماسية من الهيئة للدورة، يسعدنا تقديم الرعاية الماسية للنشاط الصيفي «إلى القمم يا أصحاب الهمم» انسجاماً مع المسؤولية المجتمعية لهيئة كهرباء ومياه دبي وحرصها على استثمار طاقات الشباب والتزامها بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

دعم

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن القيادة الرشيدة ظلت توصي بدعم «أصحاب الهمم» وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات، والتي ترفع دائماً شعار «تمكين أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

ووجه بالرقاد الشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح والراعي الماسي هيئة كهرباء ومياه دبي على تعاونهم المستمر مع النادي من أجل إنجاح فعالياته المختلفة ولا سيما نشاطه الصيفي وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق الدورة السادسة وقال: نسعى لإثراء النشاط الصيفي الصيفي بفعاليات متنوعة يختار المشارك فيها البرامج التي تناسبه لتفجير طاقاته الكامنة وصولاً إلى الهدف المنشود، حيث يعد استثمار طاقات المشاركين في النشاط وتعزيز قدراتهم أحد الأهداف المرسومة.

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