«الإمارات» ثالث «العالم للشراع الحديث»

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق عادل خالد، لاعب منتخب الإمارات للشراع الحديث، إنجازاً كبيراً بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم فئة «ألكا 7 ماستر 2022» للشراع الحديث، التي أقيمت في المكسيك.

ويعد الإنجاز هو الأول من نوعه الذي يحققه منتخب الإمارات، كأول منتخب خليجي وعربي وآسيوي يصل إلى هذه المكانة العالمية، علماً بأنه المنتخب العربي الوحيد الذي شارك في البطولة، ومثله كل من عادل خالد، وحمزة آل علي، بإشراف زهير اللباط المدير الفني.

وأهدى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، لدعمها للمنتخب ولكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تسهم في إعلاء راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية، وتحرص دائماً على دعم الرياضة والشباب وتقديم كافة السبل والإمكانات والتسهيلات الكفيلة بتمكين الرياضيين الإماراتيين من التطور والمنافسة على أعلى البطولات العالمية، كما أهداه للشعب الإماراتي الذي يحرص أبناؤه على المنافسة بقوة لرفعة الوطن وتعزيز حضوره في مختلف البطولات.

وقال: أسهمت استراتيجية الاتحاد ومتابعته وتشجيعه المستمر للرياضيين في فوز منتخب الإمارات بالعديد من الألقاب في المنافسات الإقليمية والدولية في رياضة الشراع والتجديف، وآخرها بطولة العالم.

وأشاد محمد الشامسي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، بجهود الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، المتواصلة من أجل الارتقاء باللعبة والوصول بها لمكانة عالمية متميزة، ودعمه الكبير للاستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تشكل نقطة ارتكاز مهمة تمهد الطريق نحو مزيد من النجاح والتطور لهذه الرياضة المرتبطة بالإرث البحري العريق للدولة.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وعضو الاتحاد الدولي للشراع، بدعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للمنتخب، وبجهود «مجموعة موانئ أبوظبي» الشريك الاستراتيجي للاتحاد، لما تقدمه من جهود لرعاية أبطال هذه الرياضة.

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