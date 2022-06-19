العين بطل «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد نادي العين المركز الأول في بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت في جامعة الإمارات بمدينة العين وسط حضورٍ جماهيري كبير، محققاً 1760 نقطة، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً برصيد 1724 نقطة، ونال فريق أكاديمية بالمز الرياضية المركز الثالث برصيد 1493 نقطة، وعلى صعيد ترتيب الدول حلت دولة الإمارات في الصدارة برصيد 5131 نقطة، والبرازيل ثانياً برصيد 659 نقطة، والأردن في المركز الثالث برصيد 530 نقطة.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخلفان النايلي الشامسي عضو المجلس الاتحادي الوطني، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة.

أهداف

وأكد يوسف البطران أن بطولة التحدي للجوجيتسو تواصل تحقيق أهدافها في استقطاب مشاركات أكبر للفئات السنية الأصغر عمراً، وترسّيخ مكانتها ضمن خطط الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً، وقال: الإمارات تملك رصيداً استراتيجياً يضمن استدامة التميز، والبطولة جاءت مميزة من خلال المستويات القوية التي قدمها اللاعبون واللاعبات على الرغم من حداثة عهدهم في اللعبة، ونال أداء بعض المواهب في النزالات إعجاب أفراد الجهاز الفني للمنتخب الذين يسعون باستمرار إلى تدعيم صفوفه باللاعبين الأكثر تميزاً، وساهم الحدث في توفير خيارات متعددة أمام المدربين ما يعد أحد أبرز مكاسب البطولة.

وأشاد البطران بالدور الكبير الذي تلعبه الأسرة التي تعتبر شريكاً أساسياً للاتحاد في تنفيذ خططه وأجندته السنوية، حيث تتمتع بوعي كبير بدور رياضة الجوجيتسو في صقل موهبة الأبناء وتوجيههم نحو حياة صحية، وبناء الشخصية الواثقة التي تستند على القيم النبيلة مثل الصبر والتحمل والالتزام والانضباط.

حضور جماهيري

من ناحية أخرى تميزت بطولة التحدي بحضور جماهيري واسع من الأسر والعائلات الذين شجعوا أبناءهم بشكل متواصل، واستمتعوا بالأجواء الحماسية، وحضر سالم أحمد من الأردن الذي حضر لتشجيع ابنته سرى (حزام أبيض) والتي تخطو أولى خطواتها في اللعبة، وقال: إن أجواء البطولة في غاية الروعة، وتحفّز اللاعبين على تقديم الأفضل وتكسبهم العديد من الخبرات والمهارات، مؤكداً أن ابنته اختارت الرياضة الصحيحة التي تمهد لها طريق النجاح.

وأكد محمد مسلم المحرمي الطالب في جامعة العين: إنه يتواجد في المدرجات للاستمتاع بالأجواء الحماسية الرائعة للبطولة، منوهاً بالأداء القوي للصغار على البساط، وأشار إلى اعتزازه بجميع المبادرات الرياضية التي تنظمها الجامعة وحرصها على دعم رؤية وجهود الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة في المجتمع.

وعبرت شيخة الكعبي عن سعادتها بتحقيق ولدها حمد الكلباني للميدالية الذهبية، موضحة أن رياضة الجوجيتسو زرعت في شخصيته روح التحدي والمثابرة والإصرار، ويظهر ذلك جلياً في أدائه ليس على البساط فحسب بل في دراسته والتزامه وانضباطه بجميع نواحي الحياة.

وأكدت عائشة محمد لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية سعادتها للمشاركة في البطولة، ونجاحها في تحقيق انتصارات مهمة عدة، مؤكدة أن مستوى المنافسة مرتفع جداً في ظل وجود العديد من المواهب الراغبة في الفوز، وأن مثل هذه البطولات تؤهل اللاعبين واللاعبات للتحضير للبطولات المقبلة بشكل مثالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز