مذكرة تفاهم بين «الشارقة الرياضي» والدفاع المدني

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع مجلس الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة للتنسيق والتعاون على صعيد تبادل الخدمات وتحقيق المصالح المشتركة، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة الشارقة.

وقع المذكرة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعقيد سامي خميس النقبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، والمذكرة لمدة عام ويتم تجديدها تلقائياً باتفاق الطرفين، وسيتولى تنفيذ بنودها فريق عمل مشترك يقوم بوضع برنامج مفصل بالمشاريع والمبادرات مع الترويج لها إعلامياً وتقييم مخرجاتها دورياً.

وعقب توقيع المذكرة، صرح عيسى هلال الحزامي بأن المجلس حريص على التنسيق والتعاون مع كل الجهات والهيئات في الدولة عامةً وبإمارة الشارقة خاصةً، موضحاً أن المذكرة التي تم توقيعها مع الإدارة العامة للدفاع المدني من شأنها أن ترسخ وتقنن خطط وبرامج العمل بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين وتقديم الخدمات للجمهور المستهدف بكفاءة وجودة أعلى، مبيناً أن الشراكة بين الجانبين قائمة ومستمرة بشكل فعال، لكن المذكرة ستتكفل بتعزيز كل مجالاتها بما يضمن مزيداً من النجاح على صعيد الخدمات والمهام المنوطة بكل طرف، مؤكداً أن فريق العمل الذي سيتم تشكيله من ممثلي الجهتين سيؤمن تحقيق الأهداف التي ستشملها الخطط والبرامج المشتركة، علاوة على زيادة الوعي الوقائي والثقافة العامة بخصوص مهام الإنقاذ وحماية الأرواح والمنشآت.

من جانبه، أكد العقيد سامي خميس النقبي، أهمية وجدوى المذكرة في دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة والمجلس، وقال إن رؤية حكومة الإمارات بشكل عام وحكومة الشارقة بشكل خاص تسعى لتوفير أفضل الخدمات وأعلى مستويات الجودة، وأشار إلى أن العمل في الدفاع المدني يتطلب لياقة بدنية عالية ومهارات خاصة ستسهم في دعمها الأندية بمرافقها وتجهيزاتها المختلفة، كما أن وعي الرياضيين بإجراءات السلامة والوقاية من شأنه أن يقلل المخاطر، ويؤمن مزيداً من النجاح لكل الفعاليات والأنشطة.

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