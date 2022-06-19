«المواي تاي» يشارك بـ4 لاعبين في الألعاب العالمية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، مشاركة منتخب المواي تاي في دورة الألعاب العالمية 2022 بمدينة برمنغهام بولاية الاباما الأمريكية من 7 - 17 يوليو المقبل بأربعة لاعبين هم نور الدين سمير المشارك في وزن تحت 63.5 كغم، ومحمد مرضي في وزن تحت 67 كغم، وأمين المعتصم في وزن 71 كغم، وإلياس حبيب في وزن تحت 81 كغم، وذلك ضمن بعثة اللجنة الأولمبية بالألعاب والتي تضم 12 لاعباً ولاعبة في 4 ألعاب.

وأشاد النيادي بدور الهيئة العامة للرياضة، وخاصة قطاع التنمية الرياضية في الهيئة الذي أحدث حراكاً كبيراً من خلال جهود الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية وجولاته التفقدية لمختلف الاتحادات، للوقوف على مسيرتها وما تحتاجه لمواكبة المرحلة المقبلة التي تحتاج للمزيد من العطاء، بما يليق بالدعم الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة ومن المجالس الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز