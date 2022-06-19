هيريرا بطلاً للنزال الرئيسي لبطولة «مقاتلو الشعب» للملاكمة الكوبية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توج الملاكم الكوبي جادير هيريرا، بلقب النسخة الثالثة من بطولة «مقاتلو الشعب» الكوبية، بفوزه في النزال الرئيسي على منافسه المكسيكي بابلو روبليس، أمام جمع غفير من الحضور الذين امتلأت بهم جنبات القاعة الرئيسية لفندق سيزارز بالاس بلو ووترز دبي، في وقت خسر فيه الملاكم المصري عبد الغني صابر أمام منافسه البرازيلي هيتور سوسا.

ولم يجد هيريرا، وهو حفيد الأسطورة الكوبية إنجيل هيريرا الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد مونتريال 1976 وموسكو 1980، صعوبة كبيرة في تحقيق حلمه بالفوز على خصمه المكسيكي روبليس، والإبقاء على لقب النسخة الثالثة في إمارة دبي، والتي اختار الاستقرار فيها منذ ما يقارب العام بهدف الانطلاق إلى ساحة النزالات العالمية، للسير على خطى أسلافه.

وقال هيريرا، عقب مراسم التتويج باللقب، إنه يشعر بسعادة غامرة، لأنه نجح في الانتصار في النزال بعد منافسة قوية أمام خصمه روبليس، وأبقى على الحزام في دبي، لافتاً إلى أن النزال كان قوياً، واحتاج منه المزيد من الاجتهاد والتركيز من أجل الانتصار وتحقيق حلمه بالمحافظة على سجله خالياً من الهزائم.

وأكد الملاكم الكوبي أن الفوز بالنزال جاء نتيجة الدعم والاهتمام الذي حظي به من الجميع حوله، وقال: «أنا سعيد للغاية، وأود أن أشكر الجميع حولي لأنهم ساعدوني للوصول إلى هذه المكانة، وأنا أعدهم بتحقيق المزيد من الألقاب، وأريد أن أبني اسمي في عالم الملاكمة هنا من دبي، بعدما وجدت كل التسهيلات التي احتاجها وبالتأكيد سأعمل على رد الجميل لهم».

وفي بقية النزالات الأخرى، فاز الكوبي دايان جوانزاليز على منافسه التنزاني شارليس شيلالا، والهولندي انتوني دي برين على التنزاني محمد كاشيندا، واليوغندي عبد العزيز سسيبيليم على الهندي محمد ساجد، والكاميروني جان جونير ميسي على الفلبيني ريكي سيسموندو، والكوبي جيسوس غامبا على الهندي مانيش اهلاوات، والكوبي ارماندو مارتنيز على الأرجنتيني فيرناندو كانسينو، والكوبي يان ماركوس على الأرجنتيني موريسيو اوسكار.

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