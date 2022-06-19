تفوق إماراتي..بوجاتشار يهدي زميله مايكا الفوز بالمرحلة الرابعة لطواف سلوفينيا (فيديو)

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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منح بطل سباق فرنسا للدراجات الهوائية، السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات، الفوز لأقرب منافسيه، البولندي رافال مايكا، زميله في فريق الإمارات، في الجولة الرابعة من طواف سلوفينيا، بعد خسارته تحدي لجولة «الصخور والورق والمقص» قبل الوصول إلى خط نهاية المرحلة مباشرة.

وتقدم بوجاتشار على مايكا، قبل نهاية المرحلة بمسافة 2.5 كيلومتر فقط، وابتعد الاثنين عن بقية المجموعة في المرحلة الرابعة البالغ مسافتها 152.4 كم، وجرت من لاشكو إلى فيليكا بلانينا.

وانتشر فيديو للدراجين وهما متقدمين بفارق كبير عن منافسيهم لدرجة أنهما كانا قادرين على إبعاد أيديهما عن دراجاتهما والانغماس في لعبة فرصة لتحديد من الذي سيعبر الخط أولاً، واحتضان بعضهما البعض، لينهوا المرحلة بفارق 22 ثانية عن أقرب الدراجين المنافسين، حسب ما أشارت صحفية «ديلي ميل».

ونجح رافال مايكا، في التتويج بطلاً للمرحلة الرابعة من الطواف بزمن قدره (3:53:52) ساعة، فيما بقي تادي، متصدراً للتصنيف العام بعد المرحلة الرابعة بزمن قدره (15:35:44) ساعة.

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