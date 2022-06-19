يوغا للإنسانية.. احتفالية عالمية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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«اليوم العالمي لليوغا».. حدث يجذب الآلاف سنوياً، وتأتي دبي في صدارة مدن العالم التي تحتفل به، ويقام اليوم تحت شعار «يوغا للإنسانية»، ويتضمن فعاليات ضخمة مخصصة للسيدات فقط، في 4 قاعات بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتاح المشاركة في الفعالية لجميع الجنسيات والأعمار مجاناً، بداية من عمر 10 سنوات فما فوق، وهي المرة الثامنة على التوالي، التي يتم فيها الاحتفال باليوم العالي لليوغا في دبي،

وانطلقت الاحتفالات من دانة الدنيا في عام 2015، بحضور 13000 مشارك ومشاركة، ووصل العدد لأكثر من 20 ألف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، في سنوات تالية، وشارك فيها يوغريشي رامديف أستاذ اليوغا المعروف على مستوى العالم.

تنظم الفعاليات شركة «إف أو آي» للفعاليات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والقنصلية العامة الهندية في دبي، وتنطلق في الخامسة عصراً وحتى السابعة مساء، بمشاركة معلمات اليوغا المحترفات من منظمة «آرت أوف ليفينغ»، المتخصصة في المجال الإنساني والتربوي، ودكتورة هيفاء محمد المتخصصة في اليوغا والمعالجة النفسية، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الإمارات، وسيتم توفير كافة وسائل الراحة للمشاركات.

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