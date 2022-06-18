برنامج دولي حافل لمنتخب الجودو قبل «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: زغرب - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل منتخبنا الوطني للجودو استعداداته للمشاركة في البطولات الدولية المتعددة ضمن برنامجه الحافل وصولاً للمشاركة في «أبوظبي غراند سلام»، ويستعد المنتخب حالياً لبطولة «أولان باتور» غراند سلام بالعاصمة المنغولية خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري، وأكمل منتخبنا استعداداته بالعاصمة الكرواتية زغرب من خلال معسكر قصير قبل الانتقال إلى منغوليا لخوض فعاليات البطولة، التي تشهد مشاركة 30 دولة.

يرأس بعثة منتخبنا في بطولة منغوليا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، و5 لاعبين هم جور شغيلي في وزن تحت 66 كغم، وسعيد النقبي، وزن تحت 73 كغم، وتاتا نوجزاري، وزن تحت 81 كغم، وجريجور ارام، وزن تحت 90 كغم وماجو معروف، وزن فوق 100 كغم.

وأشادت بعثة المنتخب بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، من خلال اتصالاته المستمرة بالبعثة منذ وصولها إلى زغرب للاطمئنان على سلامة الوصول، وسير الإعداد للبطولة المقبلة.

ينتقل منتخبنا لمعسكر آخر بإسبانيا، عقب بطولة منغوليا استعداداً لبطولة المجر غراند سلام المقررة خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل، كما يتضمن برنامج موسم 2022 - 2023 المشاركة في بطولة زغرب غراند بري والبطولة الدولية للجودو برومانيا، ثم دورة التضامن الإسلامي بتركيا من 9 إلى 18 أغسطس، ويتضمن البرنامج استعدادات منتخبنا لبطولة أبوظبي غراند سلام المقررة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة قياسية لخصوصية تلك البطولة لأعضاء الاتحاد الدولي للجودو لتميزها بمستويات عالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز