الإمارات تتصدر بطولة التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت الإمارات المركز الأول في منافسات اليوم الأول لبطولة التحدي للجوجيتسو، المقامة بالصالة الرياضية في جامعة الإمارات بمدينة العين برصيد 2456 نقطة، وحلت البرازيل وصيفاً برصيد 479 نقطة، فيما احتلت الكويت المركز الثالث برصيد 328 نقطة، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس البطولة محققاً المركز الأول على مستوى الأندية والهيئات المشاركة برصيد 901 نقطة، وجاء نادي العين وصيفاً برصيد 846 نقطة، فيما حلت أكاديمية تيم جلاديترز بالمركز الثالث برصيد 508 نقاط.

شارك في المنافسات المئات من الأطفال من مختلف الجنسيات، تستكمل البطولة نزالاتها غداً الأحد في فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، وتتمتع البطولة التي تقام في إطار مهرجان التحدي للجوجيتسو بأهمية خاصة ضمن أجندة الاتحاد وخططه لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين، وتمثل واحدة من أهم الأحداث التي تسلط الضوء على أجيال المستقبل من المواهب والأبطال، وتساهم في إعدادهم لمسيرة احترافية واعدة، خصوصاً أنها تقام وفق معايير مماثلة لتلك المتبعة في منافسات الكبار والمحترفين.

وتضمن المهرجان إقامة باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، تتضمن ألعاباً وبرامج ترفيهية للعائلات، ومساحة مخصصة لعربات الطعام. وسجّل المهرجان في يومه الأول نجاحاً لافتاً في استقطاب المشاركين، وتميز بحضور جماهيري غفير يعكس مدى تأصل رياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي.

منصة

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: يمثل مهرجان التحدي للجوجيتسو أكثر من مجّرد فعالية رياضية، وهو منصة رائدة وأساسية اعتمدتها أجندة الاتحاد بهدف إعداد النشء والبراعم والناشئين وصقلهم بالمواهب في مناسبة رياضية جامعة للأسرة والرياضة في آن واحد، وسط أجواء رياضية وترفيهية يطغى عليها التنافس والمحبة.

وأضاف: تلعب الأسر دوراً مهماً في دفع الأبناء وتشجيعهم على احتراف الجوجيتسو، انطلاقاً من إيمانها بقدرتهم على التطور المستمر وتحقيق مسيرة احترافية متميزة، في ظل وجود بيئة رياضية داعمة للمواهب، وجهود الاتحاد في توفير كل مقومات التألق والتطور للاعبين، ودور الأندية والأكاديميات الذي يواكب حركة تطور اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

صقل المواهب

وقال سلطان سالم النقبي من أولياء أمور اللاعبين: أصبحنا ننتظر هذه البطولة بفارغ الصبر لما لها من دور كبير في تطوير أداء أبنائنا وصقل موهبتهم. لدي ثلاثة أبناء ينافسون في البطولة، وحقق ولدي زايد الفوز اليوم، ونأمل أن يفوز ولدي سالم وابنتي غلا في منافسات الغد، وتقدّم النقبي بالشكر والامتنان لأسرة وفريق عمل الاتحاد على جهودهم المتواصلة في التنظيم الاحترافي للبطولات.

ويقول فيصل عبدالله الخوري والد 5 أبناء يشاركون في البطولة إن المهرجان هذا العام يتميز عن الأعوام السابقة بتزايد عدد المشاركين، وهو ما يؤكد على تنامي شعبية هذه الرياضة واتساع قاعدة ممارسيها لما لها من جوانب إيجابية كبيرة تساهم في بناء مجتمع صحي ومحب للرياضة، وكل الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يحرص على إشغال الأسر والعائلات في موسم الصيف ببرامج وبطولات تعود على أبنائنا بالكثير من المنفعة والفائدة.

وأكدت زينة والدة المتنافس متين سيبلس من الولايات المتحدة الأمريكية إن ابنها يلعب الجوجيتسو منذ ثلاثة أعوام، وأن السبب في هذه الاستمرارية يكمن فيما توفره الإمارات من بيئة مثالية وصديقة للراغبين في التطور بالرياضة، مؤكدة على جودة البطولات التي ينظمها الاتحاد، وقالت ابني كان خجولاً فيما مضى لكنه بات واثقاً من نفسه بعد أن بدأ تدريبات الجوجيتسو، وتلك هي إحدى المكاسب المهمة لهذه الرياضة الرائعة.

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