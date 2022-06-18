بوغاتشار بطلاً في جولة سلوفينيا للدراجات

المصدر: سلوفينيا - وام

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استعاد السلوفيني تادي بوغاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية نغمة الانتصارات، وفاز بالمركز الأول في سباق المرحلة الثالثة من جولة سلوفينيا، الذي أقيم لمسافة 144.6 كم من جاليتس إلى تسيليه،وحل زميله البولندي رافال مايكا في المركز الثاني بالسباق، والفوز هو الثامن لبوغاتشار بالموسم الحالي، والـ17 لفريق الإمارات للدراجات، وبالفوز تصدر بوغاتشار التصنيف العام لجولة سلوفينيا، متقدِّماً بفارق 7 ثوانٍ عن زميله مايكا الذي حلَّ ثانياً في التصنيف العام، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في تصنيف سباقات التسلق وتصنيف النقاط.

وقال تادي بوغاتشار: عمل الفريق بشكل مثالي للهيمنة على هذا السباق، خاصة عند مسافة التسلق حيث انطلقت أنا وزميلي مايكا بأقصى سرعة لإحراز تقدُّم على المجموعة الرئيسية، وتأثرت عند عبور المنحدر بهطول الأمطار، وأدركت أن اجتياز مسافة التسلق سيكون شاقاً، خاصة بعد تقدُّم منافسي كونتشي؛ ما دفعنا لاتباع استراتيجية ذكية عند اجتياز الهضبة الأخيرة في السباق، وسار كل شيء كما خططنا وتمكنا من الفوز بالمركزين الأول والثاني.

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