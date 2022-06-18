ناشئو اليد يعودون للتدريبات استعداداً لآسيوية البحرين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يستأنف منتخبنا الوطني لناشئي اليد في السادسة مساء غدٍ الأحد تدريباته على أرض صالة صلاح الدين الرياضية بمنطقة الممزر بدبي، في إطار استعداداته للمشاركة للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين المؤهلة لبطولة العالم للناشئين «كرواتيا 2023»، والتي من المقرر أن تقام بمملكة البحرين خلال الفترة من 16 - 27 أغسطس 2022.

وتأتي هذه التحضيرات عقب الانتهاء من فترة الامتحانات بنهاية العام الدراسي للعديد من لاعبي المنتخب الذي يقوده المدرب الوطني قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري والإداري محمد راشد.

جاء ذلك التوجه عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة عبد الله سعيد الكعبي الأمين العام المساعد للاتحاد مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب، والذي تم خلاله مناقشة برنامج المنتخب الناشئ خلال الفترة الحالية والمقبلة استعداداً للمحفل الآسيوي.

وكان منتخبنا بقائمته الأولى التي ضمت 20 لاعباً قد بدأ الإعداد لهذه البطولة الآسيوية منذ شهر مارس الماضي بتدريبات محلية، ومن ثم إقامة معسكر في نادي دبا الحصن خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2022. وكانت مراسم القرعة للبطولة التي تشهد مشاركة 11 منتخباً، تم تقسيمها لمجموعتين، قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات اليابان والسعودية وقطر والعراق والكويت، بينما ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات البحرين (المستضيف) وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

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