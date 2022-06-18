عائشة المطيوعي بطلة «آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة»

المصدر: سيؤول - وام

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كتبت البطلة عائشة المطيوعي سطراً جديداً في السجل الذهبي لأبطال وبطلات رفعات القوة، وأهدت الإمارات 3 ميداليات ذهبية في فئة وزن تحت 86 كغم ببطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة المقامة في كوريا الجنوبية.

وتربعت البطلة البارالمبية الصاعدة على عرش البطولة بجدارة لتفوز بالذهب منفردة بمجموع رفعات مكنها من التتويج بطلة آسيا وأوقيانوسيا، ونالت لقب بطلة المجموع العام لرفعات القوة في البطولة.

وتستمر منافسات البطولة حتى 20 الجاري، بمشاركة 19 منتخباً من ضمنها منتخب الإمارات.

وهنأ ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، اللاعبة عائشة المطيوعي، وأعرب عن فخره بإنجازات أبناء وبنات الإمارات في البطولة، وقال: ما حققته عائشة المطيوعي يؤكد على أن رياضة أصحاب الهمم تسير في الطريق الصحيح لإعداد أجيال متعاقبة تستطيع اعتلاء منصات التتويج ورفع راية الوطن، وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة تتحقق الإنجازات

وأعرب المهيري عن تقديره لما تحققه الفتاه الإماراتية من إنجازات خاصة في رياضات تبدو صعبة كرياضة رفعات القوة. وقال: أثبتت عائشة المطيوعي أنه لا صعب على فتيات الإمارات الجديرات بالتقدير.

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