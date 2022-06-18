تعاون بين «بناء الأجسام» و«المجالس الرياضية» لنشر اللعبة

المصدر: دبي - وام

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أكد أحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، واللياقة البدنية - رئيس لجنة اللياقة البدنية أنه تم اعتماد خطة علمية مدروسة لنشر اللعبة وزيادة أعداد المنتسبين بالتعاون مع المجالس الرياضية في الدولة.

وقال أحمد بن ظبوي إن الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، يوجه دائماً بالتطوير وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة . وفيما يتعلق بإعداد منتخب للعبة عبر بن ظبوي عن الأمل أن يتحقق ذلك خلال الفترة المقبلة .

إنجازات

ولفت إلى أن آخر الإنجازات التي تحققت باسم الإمارات على المستوى الدولي تمثل بفوز اللاعب جمال البلوشي بالميدالية الذهبية في مسابقة الفيزيك فوق 175سم وحصوله على كارت الاحتراف في بطولة جورجيا غراند بريكس، وفوز علي حسن بالميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة الفيزيك 175 سم والمركز الثاني في منافسات بطل الأبطال.

كما أحرز اللاعب خليفة محمد الجسمي المركز الثالث في منافسات بناء الأجسام بوزن 80 كيلوغراماً وعزز اللاعب فيصل محمد الشحي إنجازات زملائه محرزاً المركز الثاني في فئة كلاسيك بناء الأجسام.

وعن مشاركة العنصر النسائي أكد بن ظبوي أن هناك لجنة نسائية داخل الاتحاد تترأسها المهندسة منى الشامسي وتعمل على تطوير مشاركة العنصر النسائي من خلال تعريف الناشئات برياضة بناء الأجسام، حيث تشارك السيدات في المسابقات وفق الضوابط وما يتناسب مع العادات والقيم الخاصة بالمجتمع الإماراتي.

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