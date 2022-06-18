«هيئة الرياضة» تطلع على خطط وبرامج اتحاد المواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعرف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، على خطط وبرامج اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ خلال زيارة قام بها إلى، أول من أمس، إلى مقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي.

حيث كان في استقباله والوفد المرافق طارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وتم خلال اللقاء استعراض شامل لمسيرة الاتحاد منذ إشهاره في مايو 2017، برئاسة عبدالله سعيد النيادي، وتم التباحث خلال الاجتماع بشأن مسيرة اللعبة وما تحقق من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية على كافه المستويات.

وتم بحث متطلبات المرحلة المقبلة بعد أن بلغت اللعبة العالمية من أوسع أبوابها، فيما تبوأ شباب الإمارات المناصب القيادية العليا على مستوى العالم والقارة الصفراء التي أجمعت على رئاسة عبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ورئيس الاتحاد العربي رئيساً للعبة لقارة آسيا، بجانب استضافة مقر الاتحاد الآسيوي للمواي تاي في العاصمة أبوظبي، وتكليف طارق المهيري مديراً تنفيذياً للاتحاد الآسيوي.

مشاركات

واستمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، لخطط وبرامج الاتحاد، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، بجانب المشاركات الخارجية التي تعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات بداية بتمثيل رياضة الإمارات في دورة الألعاب العالمية 2022 التي تستضيفها مدينة برمنغهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 17 من شهر يوليو المقبل بأربعة لاعبين، ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية.

إشادة

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، بجهود اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ومساهمته في نشر اللعبة على مستوى الدولة، بجانب تحقيق العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية الحافلة بالعطاء على كافة المستويات، والتي شكلت تواجداً رائعاً في كافة المناسبات الرياضية الكبرى .

والتي كان آخرها بطولة العالم للمواي تاي، التي أقيمت في أبوظبي على حساب منتخبات عالمية عريقة، وحض الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم مجلس إدارة الاتحاد على استثمار فوز منتخب الشباب ببطولة العالم للمواي تاي ليكون المنتخب الذهبي الشاب رافداً للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة في ظل اهتمام الهيئة بهذا القطاع الذي يمثل مستقبل رياضة الإمارات.

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