«كأس الإمارات» تدشن موسم كرة اليد في 16 سبتمبر

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تدشن بطولة كأس الإمارات لرجال اليد موسم كرة اليد الجديد، حيث ستنطلق في 16 سبتمبر المقبل، ويتوقع أن تشهد تنافساً قوياً بعد أن وضعت القرعة فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة بالمجموعة الأولى.

بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن، وستجري مباريات الكأس بنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي ومن ثم دور نصف النهائي بين متصدر ووصيف كل مجموعة بنظام المقص والدور النهائي بطريقة خروج المغلوب.

كما حددت قرعة دوري رجال اليد والذي يمثل المسابقة الثالثة بالموسم الجديد، والجولة الأولى للبطولة والذي يقام بنظام الدوري العالم، والذي يشهد 4 مباريات يلتقي في الأولى شباب الأهلي مع دبا الحصن والجزيرة مع الشارقة ومليحة مع الوصل والعين مع النصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة وحضور داوود المليح والأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي ومدحت علي مدير الاتحاد عدد من أعضاء لجنة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة في المسابقات، والذي جرت خلاله مراسم قرعة مسابقة الرجال وقرعة بطولات فئات الشباب الذي يشهد مشاركة 6 فرق والناشئين والأشبال بمشاركة 10 فرق والصغار.

حرص

ورحب داوود المليح بالحضور ونقل لهم تحيات رئيس الاتحاد نبيل عاشور ونائبه عبد السلام ربيع وإخوانهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأكد حرص الاتحاد على تفعيل وإعلان برمجة مسابقات الموسم بشكل مبكر لتكون جاهزة للأندية للتحضيرات للموسم الجديد، والذي سيكون حافلاً بمسابقاته على مستوى الرجال، والذي سيشهد للمرة الأولى 7 بطولات.

بالإضافة إلى مسابقات جميع المراحل السنية، وثمن التعاون المثمر من الجميع، والذي ساهم بشكل ملحوظ وعزز النجاحات التي ننشدها جميعاً خلال الموسم الماضي. وأشار إلى أنه روعي في مراسم القرعة مستويات الأندية خلال الموسم الماضي وتوزيعهم بشكل متوازن على المجموعتين، والتي بالتأكيد تمنح الجميع فرصة المنافسة على الألقاب حتى الرمق الأخير من كل مسابقة.

قرعة

أسفرت قرعة بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة عن تواجد فرق الوصل والنصر ودبا الحصن ومليحة في المجموعة الأولى، وضمت الثانية فرق العين وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة، وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة، ويدشن المسابقة فريق الوصل ومليحة والعين مع الجزيرة، ويقام دور نصف النهائي بنظام المقص بين ثالث ورابع المجموعتين، ومتصدر ووصيف المجموعتين بنظام المقص نفسه، لتحديد أطراف المربع الذهبي.

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