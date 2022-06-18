3 بطولات دولية في ليلة واحدة بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشاق مختلف الرياضات إلى دبي اليوم لمتابعة أقوى الفعاليات الرياضية، حيث تقام ثلاث من أقوى الفعاليات الرياضية الدولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي؛ هي نهائي بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة، وبطولة تاج الشرق الأوسط للملاكمة، وكأس دو جيم للجمباز الإيقاعي.

وتختتم في الساعة 6:00 مساء اليوم بطولة «ريد بل لكرة السلة الثلاثية» التي تقام على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي، حيث سيتأهل من البطولة اليوم الفريقان الفائزان من الرجال والسيدات للمشاركة في نهائيات بطولة العالم التي تقام في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تقام في الساعة 6:00 مساء اليوم أيضاً منافسات النسخة الرابعة من «بطولة العد التنازلي إلى تاج الشرق الأوسط للملاكمة»، التي تقام في قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، ويقام النزال الرئيسي بين الملاكم الفلبيني جايسون ونظيره الملاكم الهندي نوتلاي لابياكيما المصنف الأول في الهند.

حيث يستمر النزال إلى 10 جولات، كما يتنافس النيجري أكسينولا أولوافيمي مع الأفغاني إدريس ليان في وزن 63 كيلوغرام سوبر ويلتر، كما يواجه الأوكراني دانيلو هونشاروك مع المصري فهد عاشور محمد في وزن 59 كيلوغرام الريشة الخفيف، ويواجه السوري محمد ملياس الكولومبي فابيو ألفونسو في وزن فوق 91 كيلوغرام سوبر ويلتر، وفي وزن الريشة 57 كيلوغرام يواجه الهندي لالدينغ ليانا نظيره الكازاخستاني علي مزهان تورسونوف.

كما يقام النزال الاستعراضي بين مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلتقي الملاكمة الروسية لادا روديونوفا مع الملاكمة اللوكسمبورغية يسمينا بن حمودة.

وتقام أيضاً في الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات بطولة سالسا للملاكمة في فندق سيزر بالاس في جزيرة بلو ووترز دبي.

13

وتشارك أكثر من 170 لاعبة من 13 نادياً من أندية الدولة المختلفة في منافسات بطولة «كأس دو جيم للجمباز الإيقاعي» التي تقام من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة الـ5:30 مساء اليوم وغداً في مدرسة كوليجيت الدولية وتشارك فيها اللاعبة الأولمبية السابقة البلغارية كاترين تاسيفا إحدى أشهر نجمات الجمباز الإيقاعي في العالم.

وستكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات.

كما تشهد البطولة، حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين، ويشرف على تحكيم البطولة 50 حكماً معتمداً، ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي، وتطبيق أفضل الممارسات، كما تنظم بطولة جمناستكس للجمباز الإيقاعي التي تقام يوم غدٍ في مدرسة جميرا الثانوية – الوصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز