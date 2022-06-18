شرطة دبي تنظم فعالية الفئات المساعدة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة نادي الضباط، فعالية رياضية شارك فيها 350 عاملاً، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وإدخال البهجة والسعادة لديهم.

وقال المقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن الفعالية الرياضية تأتي في إطار حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، بجميع فئات المجتمع، ومن ضمنها فئة الفئات المساعدة، باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع . وأوضح المقدم عبد الباسط علي، أن الفعالية تضمنت تمارين رياضية مختلفة ومحاضرة عن أهمية الرياضة بالإضافة إلى توزيع هدايا عليهم.

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