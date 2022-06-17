مزاعم أخلاقية تنهي عهد فينس مكمان في الـ WWE

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أنهت مزاعم أخلاقية عهد الرجل القوي في منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» فينس مكمان الذي تقدم باستقالته اليوم من منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقال البيان الصادر من المنظمة: «بسبب المزاعم الصادرة بشأن فينس مكمان، ومدير المواهب جون لورينايتس، وبناءً على ذلك، تخلى فينس مكمان طواعية عن مسؤولياته كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حتى الانتهاء من التحقيق».

وأضاف: «سيحتفظ مكمان بدوره ومسؤولياته المتعلقة بالمحتوى الإبداعي لـ WWE خلال هذه الفترة، وسيظل ملتزماً بالتعاون مع الشركة».

كما قرر مجلس إدارة المنظمة تعيين ستيفاني مكمان في منصب مدير تنفيذي مؤقت ورئيسة مؤقتة للشركة.

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