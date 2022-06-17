سالم وعبدالله.. صداقة 15 عاماً توثقها شارة تحكيم التايكواندو

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكثر من 15 عاماً عمر الصداقة التي تجمع سالم زكريا الفلاسي وصديقه عبدالله عمر آل علي الحكمين الدوليين في رياضة التايكواندو، حيث وثقت اللعبة صداقتهما في ساحات المنافسة أثناء ممارسة التايكواندو قبل الانتقال إلى سلك التحكيم بعد نيل الشارة الدولية في الشهر الماضي.

ولم تقف صداقة الثنائي سالم وعبدالله عند هذا الحد، وإنما جمعهما نفس التخصص المهني في الهندسة الميكانيكية، إلى جانب المشاركة سوياً في العديد من المسابقات الرياضية مثل الجري والترايثلون والرياضات المائية وغيرها، خاصة وأن شغف الرياضة يقودهما إلى استكشاف مزيد من الرياضات والحرص على المشاركة في مختلف البطولات والأنشطة التي تقام في الدولة.

بداية

سالم الفلاسي «28 عاماً» في حديثه لـ «البيان»، قال إن صداقته بزميله عبدالله بدأت في المرحلة الإعدادية، ودرسا تخصص الهندسة الميكانيكية في الجامعة نفسها، مشيراً إلى أن حب الرياضة يجمعهما في العديد الرياضات بخلاف التايكواندو، منها الغوص والجري والرياضات المائية والثلجية.

ولفت الفلاسي إلى أن علاقته برياضة التايكواندو بدأت عبر النشاط الصيفي لطلبة المدارس الذي اشتمل على لعبة التايكواندو، وبعد اجتياز الاختبارات نجح في نيل أول حزام والحصول على أول ميدالية ذهبية في البطولة وجائزة أفضل لاعب بعد تعلم أبجديات اللعبة على يد المدرب طارق قائد علي الذي يزامله حالياً في مجال التحكيم.

عائلة رياضية

وذكر الفلاسي إنه ينحدر من عائلة رياضية وبدأ مشواره في التايكواندو عندما كان في سن الـ 14 عاماً وخلال مسيرته من 2007 إلى 2009 شارك في العديد من البطولات المحلية في فئتي الشباب والرجال وتوج بنحو 20 ميدالية ملونة، وفي عام 2009 شارك مع منتخب الإمارات للشباب في بطولة العرب في الإسكندرية في مصر وحصل على الميدالية البرونزية، وتدرج في مستويات الحزام الأسود إلى أن حصل على الحزام الأسود 4 دان «الدرجة الرابعة»، لكن الإصابة بالرباط الصليبي أبعدته عن اللعبة ولكنه في عام 2016 حرص على المشاركة في دورة ‏تأهيل مدربي التايكواندو ليصبح مدرباً في اللعبة وينجح في إدارة حصص تدريبية كثيرة، مشيراً إلى أنه اتجه إلى التحكيم مع صديقه عبدالله في عام 2019 عبر الالتحاق بدورة تحكيم على المستوى المحلي بعد اختيارهما وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة، ليلتحقا في دورة التحكيم الدولية في الشهر الماضي وينجحا في نيل الشارة الدولية، كما أنهى الموسم بامتياز بعد حصوله على جائزة أفضل حكم لهذا العام.

مشوار رياضي

من جانبه، قال عبدالله عمر آل علي إن مشواره الرياضي بدأ قبل أكثر من 18 عاماً، عبر رياضة التايكواندو في عام 2005 التي وصل فيها إلى أعلى مستوى بنيل الحزام الأسود، ومن 2010 لغاية 2012 مارس رياضة الكونغفو وحصل على الحزام الأسود أيضاً، واستثمر خبراته في الألعاب القتالية في لعبة الجوجيتسو التي مثل فيها المنتخب خلال 6 أشهر من ممارستها في بطولات خارجية أبرزها مونديال البرازيل وبطولة العالم في البرتغال، مما ساهم في تطوير مهاراته وقدراته للمشاركة في رياضات ومسابقات أخرى أبرزها رياضة «الترايثلون» بطولة الرجل الحديدي عام 2018 وبطولة ياس المفتوحة وحقق فيها المركز الثاني على مستوى الدولة إلى جانب إحدى بطولات سبارتن وحقق فيها المركز الثالث على مستوى الدولة، مما شجعه إلى التعمق والتوسع أكثر عبر اللجوء إلى التدريب والحصول على الاعتماد الدولي في مجالات أخرى مثل أخصائي تغذية والتدريب الدولي.

تقدم

وأوضح آل علي أنه تعرف على صديقه سالم من البوابة الرياضية وواصلا التقدم سوياً في المراحل الرياضية والتعليمية، وبعد التخرج الجامعي حرصا على استكمال الحياة بدخول كل واحد منهما قفص الزوجية، حيث حرص صديقه سالم على تسمية ولده عبدالله تعزيزاً لهذه الصداقة، ورغم ابتعادهما عن ممارسة اللعبة إلا أنهما حرصا على الاقتراب من اللعبة من بوابة التحكيم ليثبتا وجودهما في فترة قياسية بنيل الشارة الدولية في غضون 3 سنوات بدعم وتزكية من اتحاد الإمارات للتايكواندو إلى الاتحاد الدولي الذي وافق على التحاقهما في الدورة التي أقيمت في أذربيجان، خاصة وأن الحكام المواطنين في اللعبة يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة.

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