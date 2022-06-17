غدا .. دبي تستضيف 3 بطولات دولية للسلة والملاكمة والجمباز

المصدر: وام

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تستضيف دبي غدا /السبت/ 3 فعاليات رياضية دولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتشمل نهائي بطولة "ريد بل" لثلاثيات كرة السلة، وبطولة "تاج الشرق الأوسط" للملاكمة، وكأس "دو جيم" للجمباز الإيقاعي.

و تؤهل بطولة "ريد بل" لثلاثيات السلة التي تختتم منافساتها على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي فريقين من الرجال والسيدات لتمثيل الإمارات في بطولة العالم بمصر سبتمبر المقبل.

وتقام غدا بقاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي النسخة الرابعة من "بطولة العد التنازلي إلى تاج الشرق الأوسط للملاكمة" حيث يلتقي في النزال الرئيسي الملاكم الفلبيني جايسون مع نوتلاي لابياكيما المصنف الأول في الهند، ويستمر 10 جولات.

فيما يقام نزال استعراضي بين مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تلتقي فيه الملاكمة الروسية لادا روديونوفا مع ملاكمة لوكسمبورج ياسمينا بن حمودة.

وتشهد دبي غدا أيضا بطولة "سالسا" للملاكمة في فندق "سيزر بالاس" في جزيرة بلو ووترز دبي.

وتشارك أكثر من 170 لاعبة من 13 ناديا من أندية الدولة المختلفة في منافسات بطولة "كأس دوجيم للجمباز الإيقاعي" التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين في مدرسة كوليجيت الدولية و تشارك فيها اللاعبة الأولمبية السابقة البلغارية كاترين تاسيفا إحدى أشهر نجمات الجمباز الإيقاعي في العالم.

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