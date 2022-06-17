سناء المرداسي: «سيدات الدراجات» على الطريق الصحيح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت التونسية سناء المرداسي، مدربة منتخبنا الوطني للسيدات للدراجات الهوائية، أن النتائج الرائعة التي حصدها المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة في الكويت ثمرة العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية برئاسة منصور بوعصيبة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمستوى اللاعبات إلى أعلى درجات الجاهزية والمنافسة في جميع الاستحقاقات الدولية والقارية.

مشيرة إلى أن هذه النتائج تأكيد جديد على أن منتخب السيدات يسير على الطريق الصحيح، وقادر على تحقيق المزيد من الإنجازات المبهرة في مشاركاته المقبلة.

ونجح منتخبنا الوطني للسيدات في حصد كل الميداليات الذهبية المتاحة في النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية بالكويت، حيث توج بطلاً لسباق الفرق ضد الساعة لمسافة 24.7 كلم عن طريق الرباعي صفية الصايغ وشيخة عيسى وهدى حسين وزهرة حسين.

والميدالية الذهبية لسباق الفردي ضد الساعة بواسطة صفية الصايغ، واستحوذ على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الفردي العام (مسافة 50 كلم) عن طريق شيخة عيسى (ذهبية)، وصفية الصايغ (فضية)، وهدى حسين (برونزية)، إضافة إلى الميدالية الذهبية للنتيجة الفرقية في سباق الفردي العام.

ويستعد منتخبنا الوطني حالياً للمشاركة في بطولة آسيا للمضمار في الهند من 18 إلى 22 الجاري بواسطة اللاعبتين شيخة عيسى وهدى حسين. ويضم منتخبنا الوطني للسيدات 6 لاعبات واعدات، هن صفية الصايغ وشيخة عيسى وهدى حسين وزهرة حسين ومروة سليمان ومزنة المرزوقي.

مكاسب عدة

وأوضحت المرداسي أنه إضافة إلى النتائج الجيدة في كأس العرب للمضمار في مصر ودورة الألعاب الخليجية بالكويت وبرونزية بطولة آسيا للطريق، خرج المنتخب الوطني للسيدات من الموسم بعدة مكاسب، أبرزها تطور مستوى اللاعبات واكتشاف الموهبة الصاعدة هدى حسين (17 عاماً)، التي ينتظرها مستقبل مشرق في عالم الدراجات الهوائية.

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