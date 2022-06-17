بطولة أبوظبي للكريكيت نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أبوظبي للكريكيت عن موعد انطلاق النسخة الجديدة لعام 2022 من بطولة «أبوظبي تي 10»، حيث تُقام في الفترة من 23 نوفمبر إلى 4 ديسمبر2022، باستاد زايد للكريكيت.

وتستضيف أبوظبي البطولة للمرة الرابعة بموجب شراكة حكومية استراتيجية لمدة 5 أعوام بين دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة «سبورتس مانجمنت» وأبوظبي للكريكيت.

وحظيت النسخة الماضية من بطولة أبوظبي للكريكيت بارتفاع قيمتها الاقتصادية حيث بلغت 621.2 مليون دولار، كما نجحت في استقطاب 342 مليون مشاهد ، مما أدى إلى زيادة قيمتها التسويقية إلى 279.3 مليون دولار بنسبة 81% بحسب يوجوف سبورت.

كما حققت البطولة 1.4 مليار مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وأكثر من 115 مليون مشاهدة فيديو للمحتوى الرقمي، مما أدى إلى فوز النسخة الماضية للبطولة بجائزة «أفضل استخدام للوسائل التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في المجال الرياضي» وذلك خلال حفل توزيع جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط (SPIAs).

وقال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «من خلال شراكتنا في بطولة تي 10 التي نفخر بها وريادتها العالمية، نجحنا في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الكريكيت ، وهذا يؤكد نجاحنا في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي بإنشاء وتقديم فعاليات رياضية تسهم في تعزيز مكانة الإمارة في صناعة مشهد الرياضة العالمي.

بدوره قال شاجي مالك رئيس مجلس إدارة «تن سبورتس مانجمنت»:»عندما أقيمت البطولة لأول مرة في أبوظبي، كنا نسعى إلى أن تحتل مكانةً بارزة على أجندة الرياضات العالمية للكريكيت، التي حظيت منذ انطلاقها بشعبية كبيرة من قبل اللاعبين والمشجعين، وبالفعل لقد نجحنا في ذلك بدعم من دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الإمارات للكريكيت«.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز