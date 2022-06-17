الثنائي الزعابي يستعد لـ «الدواثلون» بألعاب برمنغهام العالمية

المصدر: دبي – البيان

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يشارك ثنائي منتخبنا الوطني للترايثلون سعود الزعابي وفارس الزعابي في مسابقة الدواثلون بدورة الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية في 16 يوليو المقبل في «ريل رود بارك» بمشاركة 39 لاعباً من مختلف دول العالم.

وتشهد المسابقة إقامة 3 سباقات بواقع 10 كم للجري و40 للدراجات ثم 5 كم عدو مجدداً بنظام مسابقات النخبة، إذ تشهد المنافسات تواجد أفضل العناصر المصنفة عالمياً .

وأكد سعود الزعابي أنه يتم خلال الفترة الحالية تكثيف التدريبات والتركيز على كافة النواحي الفنية بعد مشاركته الأخيرة ببطولة العالم للدواثلون والتي لم يحالفه الحظ فيها عقب تعطل دراجته، مما حال دون استكمال المنافسة، مشيراً إلى أنه قد شارك في العديد من المحافل سواءً داخل الدولة أو خارجها قبل أن يتحول إلى سباقات النخبة التي زادت من نسبة التحمل والقوة.

وأشار الزعابي إلى أنه بمجرد النجاح في التأهل إلى الألعاب العالمية بعد تحقيق المركز الرابع في البطولة الآسيوية للدواثلون التي استضافتها مملكة البحرين مارس الماضي وضع خطة برفقة المدرب من أجل الاستعداد المسبق والظهور في الحدث بالصورة المنشودة.

ثقة

أوضح سعود الزعابي أن حظوظ الإمارات قائمة للمنافسة على ميدالية في مسابقة الدواثلون خلال الدورة العالمية، مثمناً دعم جميع الجهات الرياضية وهي اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة واتحاد الترايثلون الذي حرص على خوضه لجميع الاستحقاقات برفقة زميله فارس الزعابي الذي حل رابعاً ببطولة العالم الأخيرة برومانيا.

وذلك بهدف اكتساب المزيد من الخبرات، إضافة إلى تقدمه بالشكر لنادي الوصل وفريق الشعفار للدراجات حيث تتكاتف الجهود من أجل ذات الهدف وهو إنجاح المشاركة الإماراتية في الحدث العالمي الكبير.

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