انطلاق المحطة الرابعة من "تاج الشرق الأوسط للملاكمة" السبت في دبي

المصدر: وام

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تنطلق يوم السبت المقبل في مركز دبي التجاري العالمي المحطة الرابعة من بطولة "تاج الشرق الأوسط للملاكمة" التي تقام بمشاركة نخبة من الملاكمين يمثلون 12 جنسية هي الفلبين والهند وباكستان وأوزبكستان وسوريا وأوكرانيا وكولومبيا ومصر ونيجيريا وأفغانستان وروسيا ولوكسمبورج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة اليوم بفندق نوفتيل دبي تم خلاله الكشف عن برنامج الحدث الذي تنظمه "DJMC" ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للملاكمة ويضم 9 نزالات رئيسية، من بينها مواجهة عربية خالصة في وزن الريشة للهواة بين شهاب الدين غلام بعمر "21 سنة" وحمزة الرجيبي بعمر "22 سنة".

يتصدر المواجهات اللقاء الرئيسي بين الفليبيني جايسون فايسون والهندي نوتالي لالبياكيما على لقب الوزن الخفيف، بينما سيكون هناك العديد من التحديات المرتقبة أبرزها بين الأوزبكي أليزمهان تورسونوف والهندي لادينجلانا في وزن الريشة 57 كجم، والسوري محمد مليس مع الكولومبي فابيو ألفونسو في الوزن الثقيل فوق 91 كجم.

في حين يلتقي المصري فهد عاشور مع الأوكراني دانيلو هونشاروك في وزن الريشة وزن 59 كلج، والنيجيري أكينولا أولافيمي مع الأفغاني إدريس ليان في وزن الريشة 63 كجم، والهندي ساجن روهيلا مع الباكستاني مظفر خان في الوزن فوق المتوسط، إلى جانب عدد من النزالات الأخرى.

و أكد دوستان روزيرو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن الهدف الأساسي من تنظيمها المساهمة في الترويج للعبة خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت مليئة بالمواهب الأمر الذي يعد فرصة كبيرة لاكتشاف المزيد منها وتوفير احتكاكها مع العديد من نجوم العالم.

و أوضح أن البطولة ستقام 3 مرات سنويا على أن يتم إقامة بطولة مجمعة تضم جميع المشاركين عند الوصول إلى النسخة العاشرة منها.

من جانبه أعرب الملاكم المغربي حمزة الرجيبي عن سعادته بالتواجد في دبي و المشاركة في النسخة الحالية من البطولة مؤكدا أنه يعلم جيدا أن المنافسة لن تكون سهلة أمام الأبطال المشاركين.

و أكد الرجيبي الحائز على لقب المغرب مرتين و بطولة العرب مرة واحدة أنه جاء إلى مدينة دبي كونها موئل البطولات و دائما ما يتوافد عليها النخبة من جميع دول العالم.

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