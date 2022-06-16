مي الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً رقم 54 لسنة 2022 بتعيين الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتقدمت الدكتورة مي الجابر بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة، على الثقة الغالية والدعم اللامحدود الذي لاقته منهما، وستسعى جاهدة لوضع رؤية استراتيجية لكل الأقسام، لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تعود بالفائدة على مجتمعنا الرياضي في الإمارات.

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