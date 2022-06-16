ذهبية وبرونزيتان للربّاع محمد خميس في الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

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حصد بطلنا البارالمبي الرباع محمد خميس ثلاث ميداليات «ذهبية وبرونزيتين» فئة وزن فوق 97 خلال المشاركة في منافسات اليوم الأول من بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة والمقامة بمدينة بيونج تيك بكوريا الجنوبية، والتي تشهد مشاركة 231 رباعاً من 19 دولة، وأهدى محمد خميس البطل البارالمبي إنجازه إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات وإلى كل من أسهم خلال الفترة الماضية في الوصول إلى منصات التتويج.

وأكد محمد خميس الرباع الإماراتي والبطل الأولمبي صاحب الإنجازات العديدة في أولمبياد أثينا وبكين وريو دي جانيرو أن الإخلاص في العطاء والتضحيات المتواصلة بالوقت والجهد والراحة مع الإصرار والعزيمة والتمسك بالأمل أهم أسباب الاستمرارية في العطاء والتميز بالمجال الرياضي وأن هناك الكثير من الدروس التي تعلم منها على مدار مسيرته الناجحة كلاعب دولي يمثل الإمارات على مدار 22 عاماً.

وأضاف صاحب الذهبية الأولى في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة، أن البطولات تتحقق دوماً بالجد والاجتهاد والالتزام ببرامج التدريب والتغذية يومياً مهما كانت الظروف والحرص على المشاركة بشكل مستمر في البطولات الدولية الكبرى للاحتكاك مع أبطال العالم، مشيراً إلى أنه ورغم ما حصده من ميداليات في أولمبياد سيدني وأثينا وبكين وريو دي جانيروما زال يتمسك بالأمل في إضافة إنجازات كبرى إلى رصيده في كل المشاركات الدولية المقبلة.

بدوره، أكد خليفة حسن إداري عام البعثة، سعادته بانتزاع بطلنا محمد خميس الميداليات الثلاث، والتي ستكون مصدر إلهام لبقية لاعبي المنتخب خلال مشاركاتهم في الحدث، على الرغم من صعوبة المنافسة نظراً لوجود نخبة من ألمع رباعي رفعات القوة في هذا المحفل الآسيوي، مبيناً أن الميداليات الثلاث سيكونون مصدر إلهام لباقي لاعبينا في مشاركاتهم بالبطولة ونتمنى لهم التوفيق وحصد الميداليات والمراكز المتقدمة.

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