مهرجان التحدي للجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتواصل الاستعدادات لمهرجان التحدي للجوجيتسو لفئات البراعم والأشبال في المراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً)، والذي سيقام في جامعة الإمارات بمدينة العين يومي السبت والأحد المقبلين.

وتحظى بطولة التحدي للجوجيتسو باهتمام كبير من قبل الاتحاد كونها تركز على الجيل الرياضي الصاعد، وتفسح المجال أمامه لخوض غمار المنافسات بروح العزيمة والإصرار، وقد شهدت البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل من قبل المواهب الحريصة على التألق على البساط والوقوف على مدى تطور أدائهم بعد آخر مشاركة لهم في شهر مارس الماضي. وأغلق باب التسجيل في تمام الساعة 12 من منتصف ليلة أمس باكتمال التسجيل للمشاركة بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بعد غدٍ بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال من البنين والبنات.

حرص

وفي هذا السياق، قال فهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الاتحاد يحرص من خلال إقامة وتنظيم مثل هذه البطولات على التركيز على بناء جيل قوي بدنياً وذهنياً، والسعي إلى ترسيخ القيم النبيلة بين الأجيال، لا سيما التعامل بإيجابية وروح رياضية مع الفوز والخسارة واحترام الخصم وبذل المزيد من الجهد للتفوق.

وأضاف الشامسي إن بطولة التحدي تمثل للصغار فرصة مميزة للتطور المستمر، والعمل على صقل المواهب والارتقاء بالأداء والبحث عن مواطن الضعف والتعامل معها بكفاءة واقتدار، وهذا ما يساهم في تقوية شخصية الأطفال، وإكسابهم مهارات إضافية تعزز ثقتهم بأنفسهم، وبالتالي تفتح أمامهم دروب النجاح والتفوق في النواحي الحياتية المختلفة.

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