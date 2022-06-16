9 فعاليات في دبي نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي إقامة 9 فعاليات رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المناطق بدبي، من بينها بطولتان للجمباز الإيقاعي وبطولتان للملاكمة وثلاثة سباقات للجري.

وتتصدر بطولة «كأس دوجيم للجمباز الإيقاعي» قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام يومي السبت والأحد في مدرسة كوليجيت الدولية، وتشارك فيها البطلة الأولمبية السابقة البلغارية كاترين تاسيفا إحدى أشهر نجمات الجمباز الإيقاعي في العالم، وتتنافس فيها 170 لاعبة من 13 نادياً من أندية الدولة المختلفة من عمر 5 إلى 16 سنة في فئات الفردي والفرق.

وستكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات، التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تشهد البطولة، حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين، ويشرف على تحكيم البطولة 50 حكماً معتمداً، ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي، وتطبيق أفضل الممارسات، كما تنظم بطولة جمناستكس للجمباز الإيقاعي التي تقام يوم الأحد في مدرسة جميرا الثانوية – الوصل.

وتتضمن قائمة الفعاليات أيضاً ختام بطولة ريد بل لكرة السلة الثلاثية الذي يقام يوم السبت في مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي، ويتأهل من البطولة الفريقان الفائزان فيها من الرجال والسيدات إلى نهائيات بطولة العالم التي تقام في مصر سبتمبر المقبل.

احتفالية اليوغا

وينظم مجلس دبي الرياضي يوم الأحد المقبل احتفالية كبرى تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا وستكون الفعاليات مخصصة للسيدات، وستقام في مركز دبي التجاري العالمي في قاعات 1 و2 و3 و4.

وتتضمن قائمة الفعاليات تنظيم 3 سباقات للجري في مناطق مختلفة، حيث ينظم سباق سوبر سبورت للجري الليلي في منطقة ميدان، وينطلق سباق مرسى للجري الليلي في مرسى دبي فستيفال سيتي، وسباق ويلمان الصيفي للجري في مضمار ميدان.

كما تقام بطولتان للملاكمة، حيث تنظم النسخة الرابعة من بطولة العد التنازلي إلى تاج الشرق الأوسط للملاكمة التي تقام في قاعة الشيخ مكتوم بمرز دبي التجاري العالمي ويتنافس فيها أبرز الملاكمين من المملكة المتحدة وبلجيكا وجورجيا والهند وباكستان وكوبا والفلبين، كما تقام بطولة سالسا للملاكمة في فندق سيزر بالاس في جزيرة بلو ووترز دبي.

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