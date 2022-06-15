مؤتمر صحافي لـ «مقاتلو الشعب» الكوبية اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تعقد اللجنة المنظمة لبطولة «مقاتلو الشعب» الكوبية مؤتمراً صحافياً في الساعة الرابعة من عصر اليوم في فندق سيزارز بالاس بلو ووترز دبي، وذلك للكشف عن الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة، التي ستقام يوم السبت المقبل في الفندق ذاته، وذلك عقب النجاح الذي واكب النسختين الأولى والثانية التي استضافتها دبي برعاية مجلس دبي الرياضي ونجحت في استقطاب الكثير من عشاق الملاكمة من المواطنين والمقيمين والزوار.

ويتصدر النزال الذي يجمع الكوبي جادير هيريرا وخصمه المكسيكي بابلو روبلز واجهة النسخة الثالثة، إلى جانب بقية النزالات الأخرى التي تشهد خوض مواطنه الكوبي يان ماركوس سانشيز مواجهة صعبة أمام منافسه الأرجنتيني مارسيلو غابرييل سانشيز، ويواجه الكوبي أرمادو مارتينيز تحدياً لا يقل صعوبة أمام خصمه الأرجنتيني فرناندو كانسينو، كما يخوض بدوره الملاكم الكوبي جيسوس غامبا نزالاً قوياً أمام الأفغاني سمير.

وقالت جينسي ريفيرو المدير العام لنادي الملاكمة الكوبية ومقره في منطقة القوز بدبي إن النسختين السابقتين ساهمتا في نشر الملاكمة، وإن النادي يستقطب العديد من الراغبين في أن يصبحوا ملاكمين، وإن هنالك مجموعة من المواطنين الإماراتيين الذين يتدربون في النادي باجتهاد إلى جانب عدد من الجنسيات الأخرى، وهو ما يوضح حجم النجاح الذي تحقق في وقت وجيز.

وأكدت أن دبي مدينة ملهمة، وأن اختيارهم لها لإقامة نادي الملاكمة الكوبية كان بعد زيارتهم لها في السابق بغرض السياحة، وأنهم قرروا وقتها أن يصبحوا جزءاً من مجتمع دبي بإنشاء نادٍ خاص بالملاكمة الكوبية مع تنظيم بطولات حققت النجاح المنشود.

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