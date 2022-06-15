«الشارقة الدولية للدراجات المائية» السبت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل الإثارة والندية على شواطئ إمارة الشارقة بانطلاق الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والتي تعتبر الأولى من نوعها وتحمل اسم الإمارة ضمن فعاليات وأنشطة النادي السنوية.

وحدد النادي بعد غدٍ موعداً لانطلاق المنافسات المرتقبة على شاطئ الحمرية والذي سيحتضن الجولة الثانية من البطولة بعد استضافة شاطئ مدينة دبا الحصن لأولى جولاتها، والتي استقطبت نخبة من النجوم العالميين والمحليين، وصل عددهم لأكثر من 70 مشاركاً من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يشارك في الجولة الثانية العدد نفسه الذي شارك في منافسات الجولة الأولى في أربع فئات، وهي: فئة جالس مفتوح وفئة واقف مفتوح وفئة واقف مخضرمين وفئة الناشئين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز