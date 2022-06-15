المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حرارة الصيف لا تمنع دبي من أن تواصل ريادتها في تصدر الوجهات السياحية لنجوم الرياضة العالمية لتحافظ على مكانتها، باعتبارها وجهتهم المفضلة للاستجمام والترفيه على مدار العام.

تشهد دبي خلال هذه الفترة إقبالاً كبيراً من نجوم كرة القدم العالمية بالتزامن مع ركون الدوريات الأوروبية للراحة، حيث تتمتع دانة الدنيا بمقومات سياحية هائلة تجعلها وجهة مثالية للسياحة الصيفية يتوق إلى زيارتها الكثير من محبي السفر مع توافر الوجهات العائلية المميزة وأرقى خدمات الضيافة والمنتجعات السياحية، وأفضل تجارب التسّوق والعروض الترفيهية الممتعة، وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء، ما يجعل «صيف دبي.. ماله زي».

وبنهاية الموسم الرياضي الحالي، توافد العديد من كبار النجوم للاستمتاع بإجازتهم الصيفية في رحاب دبي وطبيعتها الخلابة، يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، اللذان اختارا قضاء إجازة قصيرة بها قبل الالتحاق بمنتخبي بلادهما الأسبوع قبل الماضي، وفرانك لامبارد لاعب تشلسي ومانشستر سيتي ومنتخب أنجلترا السابق، كما تواجد خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة واسعة من النجوم من بينهم ثلاثي ريال مدريد بطل أوروبا وهم الإسباني لوكاس فاسكيز، الذي نشر بعض الصور لعائلته أثناء السباحة في شواطئ دبي والإقامة في أحد الفنادق الفخمة، إضافة إلى صور أخرى ومقطع فيديو يظهر من خلالها فاسكيز وهو يستمتع بتذوق أشهى الأطباق التركية بمطعم الشيف «بوراك» الشهير في دبي.

وإلى جانب فاسكيز تواجد أيضاً زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور أحد نجوم الملكي وصاحب هدف النهائي في دوري الأبطال في شباك ليفربول وخوسيه إغناسيو فرنانديز إغليسياس المعروف بناتشو.

وضمت قائمة النجوم ريناتو سانشيز لاعب المنتخب البرتغالي وليل الفرنسي، والذي نشر مقطع فيديو وصوراً على حسابه في أنستغرام أثناء رحلة سفاري في صحراء دبي والاستمتاع بالتزحلق على الرمال وجولة على شاطئ أم سقيم.

رحلة ممتعة

ونشر فرانك ريبيري نجم منتخب فرنسا السابق تفاصيل رحلته الممتعة في دبي على أحد اليخوت السياحية، وصوراً أخرى وهو يستمتع بالمناظر الساحرة على الشاطئ معلقاً: «إعادة شحن الطاقة في دبي».

وتواجد كذلك الإنجليزي واين روني أحد أساطير مانشستر يونايتد مع أفراد أسرته، حيث نشرت زوجته على حسابها في أنستغرام صوراً لعطلتهم الصيفية في دبي، بما فيها لقطة للعائلة وهي تسبح مع الدلافين، وعلقت عليها قائلة: «قضينا أفضل عطلة عائلية في 2022، دبي كنت رائعة».

وأظهرت صور أخرى أولادهم الأربعة، كاي، كلاي، كيت وكاس، وهم يرتدون سراويل سباحة متطابقة.

كما ظهرت العائلة في أكثر من لقطة على أحد اليخوت، وعلى شواطئ دبي، وهي تستمتع بالمياه والشمس.

محطة إعدادية

واختار العديد من لاعبي الدوري الانجليزي دبي لتكون محطة إعدادية استعداداً للموسم الجديد من بينهم ثلاثي نادي ويغان أتلتيك ويل كين وتنداي داريكوا وجو بينيت، ولاعب بريستون نورث إند ريان ليدسون، والنرويجي ساندر بيرغ لاعب شفيلد يونايتد وزميله في نفس الفريق ليام بالمر لاعب منتخب اسكتلندا، وجورج بالدوك لاعب منتخب اليونان، إضافة إلى نجم غلاسكو رينجرز جميس تافيرنير، والإيطالي أنجيلو أوغبونا مدافع وست هام يونايتد.

تحضير

من جهتها اختارت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثالثة عالمياً دبي مقراً لتحضيراتها استعداداً لخوض منافسات بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالثة بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، والتي تنطلق في 27 يونيو الجاري.

وقالت بادوسا في تصريحات إعلامية: «في دبي، يمكنك العثور على كل شيء تريده، فهي مدينة يسهل العيش فيها، لم أتردد لحظة في اختيار المعيشة هنا. المدينة رائعة، وهناك شواطئ جميلة تُمكنني من الحصول على قسط من الراحة، وهو ما حدث معي خاصة بعد إصابتي الأخيرة».

ونشر الإسباني فران بيلتران نجم نادي سيلتا فيغو الإسباني مجموعة صور وهو يستمتع بإجازته في دبي مع زوجته، وكذلك نشر صوراً إلى جانب زميليه في الفريق ياغو أسباس وجوزيف أودو.

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