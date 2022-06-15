المطروشي وغالب يشاركان في مونديال السباحة بالمجر

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يشارك سباحا المنتخب الوطني يوسف المطروشي وسالم غالب، في بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 18 إلى 23 يونيو الجاري، بقيادة فنية للمدرب المواطن مروان حافظ الحتاوي، ويترأس البعثة، جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة.

وتأتي المشاركة في البطولة، ضمن خطة تأهيل السباحين المستمرة بعد النجاحات الكبيرة لهما خلال البطولات العربية والخليجية الماضية، وبعدما شارك السباحون في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة في الكويت، وأحرز المطروشي ذهبية وفضية، وغالب برونزية. ويشارك كل سباح في سباقين خلال مونديال السباحة، حيث سيخوض المطروشي، سباقي 100 متر حرة وفراشة، ويخوض غالب سباقي 200 متر حرة وفراشة.

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