قرعة موسم اليد الجديد اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أعلن داوود المليح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المسابقات أن إدارة الاتحاد قد وجهت الدعوات لممثلي الأندية لحضور الاجتماع مع لجنة المسابقات المقرر في الثانية ظهر اليوم لإجراء مراسم قرعة مسابقات الرجال والشباب والناشئين للموسم الجديد الذي ينطلق في 16 سبتمبر 2022.

وأوضح المليح أن مراسم القرعة بالنسبة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والدوري العام لفرق الرجال بمشاركة 8 فرق، بينما تجرى قرعة مسابقات الشباب والناشئين على الدوري العام، حيث تشارك بدوري الشباب 6 فرق وبدوري الناشئين 10 فرق.

وقال المليح إن بطولة كأس الإمارات للرجال تدشن الموسم، على أن يختتم بحد أقصى في 31 مايو 2023.

وأضاف إن مجلس الإدارة قد اعتمد إقامة 7 بطولات على أجندة الرجال للموسم الرياضي الجديد وهي، كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس الإمارات، ومباراة السوبر الإماراتي، والدوري العام، ومباراة السوبر البحريني الإماراتي، وكأس النخبة التي تم استحداثها لتقام في ختام مسابقات الرجال لهذا الموسم .

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