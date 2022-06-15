«نسائية الكاراتيه» تبحث معوقات منتخب السيدات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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عقدت اللجنة النسائية باتحاد الإمارات للكاراتيه اجتماعها الأول بمقر نادي ضباط شرطة دبي برئاسة الدكتورة حصة بن حيدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحضور عضوات اللجنة، مريم الشامسي وأمينة حاجي وأمل شهاب، إلى جانب حضور لاعبات المنتخب الوطني، حيث تم بحث المعوقات التي تواجه منتخب السيدات، ومناقشة السبل الهادفة إلى رفع المستوى الفني للاعبات، والتعرف إلى الاحتياجات التي تواجه المنتخب خلال الفترة المقبلة، والمعوقات التي واجهته في الفترة الماضية، ودراسة إيجاد الحلول اللازمة، وطرح المقترحات لتذليل تلك المعوقات، سعياً إلى بناء منتخب نسائي قوي ينافس في جميع البطولات.

كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع أولياء أمور اللاعبات لتعزيز التواصل، والوقوف على احتياجات اللاعبات، حيث تلقت اللجنة العديد من الاقتراحات، وستقوم بدراستها، والنظر في كيفية تنفيذها لمصلحة المنتخب الوطني للسيدات.

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