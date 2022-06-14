5 أندية ترفض تعديل لائحة أجانب ومقيمي الكرة الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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خاطبت أندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا وعجمان، اتحاد الكرة الطائرة، مؤكدة رفضها تعديل لائحة اللاعبين المحترفين والمقيمين في صفوف كل فريق، في الموسم الرياضي المقبل 2022–2023، وذلك برفع عدد المحترفين الأجانب إلى لاعبين اثنين، بالإضافة إلى لاعب مقيم وفق لوائح محددة تشترط أن يكون مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

ونص التعديل الجديد على أحقية أندية الكرة الطائرة في التعاقد مع اثنين من المحترفين يتم قيدهما في صفوف الفريق الأول، بالإضافة إلى أحقية كل ناد في قيد لاعب مقيم واحد، إما أن يكون مقيماً في الدولة لمدة 3 سنوات، أو أن يكون من مواليد الدولة وأبناء المواطنات، أو أن يكون مقيماً وتحت 23 سنة وأن يكون مؤهلاً للعب مع المنتخبات الوطنية مستقبلاً، بشرط أن يكون ناديه متعاقداً معه لمدة 3 سنوات.

وفور اعتماد القرار من قبل مجلس إدارة الاتحاد، تم إبلاغ جميع الأندية به اعتباراً من مايو الماضي، للبدء في تطبيقه اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل، وبعد أن أكد الاتحاد على أنه بصدد إقامة ورشه عمل مع جميع الأندية لتوضيح هذه التعديلات، وكيفية تنفيذها بشكل سليم يحقق الفائدة المرجوة، قامت الأندية الخمسة، بمخاطبة اتحاد اللعبة برفضها للقرار، وأشارت إلى عزمها عدم المشاركة في المسابقات المحلية الموسم المقبل، إذا أصر الاتحاد على تطبيق القرار، ورد عليهم الاتحاد برسالة توضيحية حول سبب اتخاذ هذا القرار، مؤكداً إنه يصب في مصلحة تطوير الكرة الطائرة في الدولة.

ظلم للأندية

وقال مصدر مسؤول بنادي حتا: «القرار لا يصب في مصلحة اللاعب المواطن أولاً، وبالتالي يظلم الأندية التي تمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين، وجميعهم يتطلع لتمثيل ناديه في الفريق الأول، ويخدم الأندية التي تملك ميزانيات كبيرة للإنفاق على الألعاب الرياضية بخلاف كرة القدم، وعادة في مثل هذه القرارات، كان يتم عرضها على ممثلي الأندية في اجتماع الجمعية العمومية العادية أو تطرح للنقاش بشكل مباشر مع الأندية قبل اعتمادها وليس بعدها».

وأضاف: «الأندية الخمسة شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا وعجمان، طالبت بعدم تطبيق القرار إلى حين عقد اجتماع لمناقشته بشكل موسع وتفصيلي مع مسؤولي الاتحاد واللجان العاملة بالاتحاد، وإذا لم نقتنع بأهمية القرار في تطوير الكرة الطائرة، سوف نعتذر عن عدم المشاركة في المسابقات المحلية الموسم المقبل، مع إمكانية الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة».

وكان عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، قد أكد في تصريحات سابقة، أن هذا التعديل يسهم في منح الأندية خيارات أوسع في الاختيار والانتقاء والاستفادة في نفس الوقت من إمكانيات اللاعبين المقيمين في الدولة، وأنه مساهمة من الاتحاد في مساعدة الأندية، تم تخفيض رسوم قيد اللاعبين المقيمين من 5 الآف درهم للاعب إلى ألف درهم فقط، للتخفيف عن كاهل الأندية ومساعدتهم في انتقاء المميزين، والاستفادة من القطاع العريض من المقيمين فعلياً على أرض الدولة.

وأشار إلى دراسات نفذها اتحاد الطائرة، وأكدت أن القرار سيحقق عائداً على 4 قطاعات، وهي زيادة قدرة النادي على المنافسة في المسابقات، والارتقاء بمستوى المسابقات، وزيادة القيمة التسويقية للبطولات، وارتفاع قدرة المنتخبات الوطنية على تدعيم صفوفها بشكل أكبر باللاعبين المقيمين المميزين ووفقاً للوائح الموضوعة.

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